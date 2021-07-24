Sabah Yazarı: İskandinav ülkelerinde başbakan işe bisikletle gidermiş, Erdoğan da kaykay kullansa memleket kurtulacakmış

Sabah yazarı Engin Ardıç, Japonya'nın Olimpiyat Oyunları için 26 milyar dolar harcadığını belirterek, "O kadar paraya değer miydi, bilmem. 'Külliye düşmanları' cevap versin. Onlar 'İtibardan da tasarruf olur' diyorlar. İskandinav ülkelerinde başbakan işine bisikletle gelip gidermiş. Tayyip Erdoğan da 'kaykay' kullansa memleket kurtulacakmış" dedi.

Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında Tokyo Olimpiyatları'na yer verdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na Japonya'nın 26 milyar dolar harcadığını belirten Ardıç "O kadar paraya değer miydi değmez miydi? Bilmem. 'Külliye düşmanları' cevap versinler. Onlar 'İtibardan da tasarruf olur' diyorlar. İskandinav ülkelerinde başbakan işine bisikletle gelip gidermiş. Tayyip Erdoğan da 'kaykay' kullansa memleket kurtulacakmış" görüşünü dile getirdi.

Japon halkının yüzde 20'sinin oyunlara ilgi gösterdiğini ifade eden Ardıç, "Japonya'da halkın ancak yüzde 20'si Olimpiyat'a ilgi gösteriyormuş. Üstelik hava çok sıcakmış, virüs de hızla yayılıyor. Az kalsın bizde yapılacaktı bu Olimpiyat. İstanbul ucundan Tokyo'ya kaçırmıştı. Özürlü bir kızcağız çıkararak yaptığımız duygu sömürüsü de para etmemişti. Oyunların toplam maliyeti 26 milyar dolar. Televizyon yayın haklarıyla bu paranın karşılanması zor. Başka da bir gelir yok, çünkü seyirci de yok, yasak. Ya İstanbul'da yapılsaydı neler olacaktı? Atina'da ne olduysa o olacaktı. Milyarlarca dolar zarar. Seyirci bulamamışlardı da askeri okul öğrencilerini sivil giydirip tribünlere dayamışlardı" dedi.

"Tabii muhalefet kıyameti koparacaktı" diyen Ardıç, "Benim emekçi halkım yemeye bir lokma kuru ekmek bulamıyor, milyonlarca kişi çöp tenekelerinden besleniyor, falan filan. 'Prestij' açısından önemi büyüktü ama. Haa, o kadar paraya değer miydi değmez miydi Bilmem. 'Külliye düşmanları' cevap versinler. Onlar 'İtibardan da tasarruf olur' diyorlar. İskandinav ülkelerinde başbakan işine bisikletle gelip gidermiş. Tayyip Erdoğan da 'kaykay' kullansa memleket kurtulacakmış. Bu sene Olimpiyat'ta "kaykay sporu" da var, seyretsinler bari" diye yazdı.

Ardıç, olimpiyat oyunlarındaki '10 metre havalı tabanca' yarışmasıyla ilgili de "O yarışmanın kralı 'pompalıyla cinayet' dalında Esenyurt ve Sultanbeyli gibi alanlarda yapılıyor" yorumunda bulundu.