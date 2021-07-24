MSB kaynakları: Bedelli askerliğin kaldırılması gibi söylemlerle gençlerin duyguları istismar edilmemeli

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması' veya 'ücretinin azaltılması' gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Bakanlık kaynakları, son dönemde özellikle ücreti üzerinden yapılan bedelli askerlik tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Askerlik sisteminde reform niteliğinde yapılan düzenlemeyle dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, bedelli askerlik hizmetinin sürekli hale getirildiğini, dövizle askerlik ve bedelli askerlik bedel miktarının eşitlendiğini hatırlatan kaynaklar, yeni sistem ile "yedek astsubay"lık statüsünün oluşturulduğunu, askerlik süresinin 12 aydan 6 aya indirildiğini anımsattı.

TBMM'de 2019'da kabul edilen Askeralma Kanunu ile hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin hem de TSK'nin yükümlü personel ihtiyacının karşılandığını belirten kaynaklar, böylece modern, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini anlattı.

Gerekli ve doğru olarak nitelendirilen bedelli askerliğin sürekli hale getirildiğini kaydeden kaynaklar, yeni düzenlemeyle iş sahibi gençler ve öğrencilere, eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerinde geleceklerini planlama açısından kolaylık ve fayda sağlandığını, yurt içi ve dışında çalışan, çevresine, topluma ve ekonomiye katkı sağlayan çalışmaların da vatan hizmeti olarak görülmesinin sağlandığını ifade etti.

Daha önceki dönemlerde toplumsal beklentinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamalarının, askerlik kaynağını erteleme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması amacıyla yapıldığına dikkati çeken kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük tutulduğu bilgisini verdi.

Müracaat sayısında artış

Yeni askerlik sistemi kapsamında bedelli uygulamasının sürekli hale getirildiğini yineleyen kaynaklar, yaş sınırının kaldırıldığı, gerek vatandaşların gerekse TSK'nin yükümlü ihtiyacı göz önünde bulundurulup önceki uygulamalardan farklı kriterler esas alınarak bedel miktarının belirlendiğini bildirdi.

Yeni askerlik sisteminin öncelikli amacının yurt ve dünyanın birçok bölgesindeki farklı coğrafyalarda görev yapan TSK'nin insan kaynağının desteklenmesi olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Bedelli askerlik için her yıl Bakanlıkça kontenjan belirlenmekte, kontenjan sayısı aşılması halinde adaylar kura ile tespit edilmektedir. Bedelli askerlikten istifade edecek sayının belli bir kontenjan ile sınırlı tutulması nedeniyle bedel miktarının azaltılmasına bağlı olarak gelirde artış olacağı sonucuna ulaşmak doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısında her yıl artış yaşandığına işaret eden kaynaklar, uygulamanın ilk hayata geçtiği 2019'un ikinci yarısında 49 bin 107 kişinin bedelli askerlik için başvuru yaptığını aktardı.

1 Ocak-30 Haziran 2020 tarihlerinde 25 bin 893, 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihlerinde ise 45 bin 740 kişinin başvuruda bulunduğuna değinen kaynaklar, 1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihlerinde müracaat sayısının 34 bin 829'a ulaştığını kaydetti.

'Popülist söylemler'

TSK'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan kaynaklar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TSK, karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Böylesine hassas ve kritik bir dönemde bedelli askerlik konularının istismar edilmesi ve böylesi konuların konuşulması dahi kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması veya ücretinin azaltılması gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularını istismar edilmemesi gerekmektedir."