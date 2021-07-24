Türkiye Gazeteciler Sendikası: Basın Bayramı kutlayacak halimiz yok

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Gazetecilerin özgürce haber yapması engelleniyor" denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye'de Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz'da yayınladığı açıklama ile basına yönelik baskıları kınadı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Gazetecilerin özgürce haber yapması, toplumun özgürce haber alması engellenirken #BasınBayramı kutlayacak hâlimiz yok. Bayramımızı yeniden kazanana kadar her günümüz mücadele günü. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" ifadeleri kullanıldı.

🔏 Gazetecilerin özgürce haber yapması, toplumun özgürce haber alması engellenirken #BasınBayramı kutlayacak hâlimiz yok. Bayramımızı yeniden kazanana kadar her günümüz mücadele günü. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! pic.twitter.com/vJ65tRSUo7 — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) July 24, 2021

​Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2021 Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 180 ülke arasından 153'üncü sırada yer almıştı.