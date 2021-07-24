Kılıçdaroğlu: Bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum

Sevr’i yırtıp atan, bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. #LozanBarışAntlaşması’nın 98. yılı kutlu olsun.