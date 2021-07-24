Kılıçdaroğlu: Bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Lozan Antlaşması'nın 98. yılını kutladı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevr’i yırtıp atan, bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."
Sevr’i yırtıp atan, bağımsız Türkiye’nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. #LozanBarışAntlaşması’nın 98. yılı kutlu olsun.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2021
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