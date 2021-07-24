Rize'de 14 Temmuz Çarşamba günü başlayarak Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlara neden olmuş, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de kaybolmuştu.

14 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen heyelanın üzerinden 7 gün geçtikten sonra ise şiddetli yağış bu kez Rize'nin doğusundaki ilçelerde etkili oldu.

Fındıklı ilçesi, Ardeşen ilçesi ve Artvin'e bağlı Arhavi ilçesinde şiddetli sağanak yağıştan ötürü sel ve heyelanlar meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde de heyelan anı Belde Belediyesi'ne ait bir işletmenin güvenlik kamerasına takıldı.

Rize'de 22 Temmuz'da yaşanan sel anı, güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/ekvGTctTM4 pic.twitter.com/JDL5PaBVjV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 24, 2021

Çardağı önüne alan debisi yükselen derenin çardağı sürükleme anı güvenlik kamerasına yansıdı.