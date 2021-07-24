Edremit sahilindeki hortumun içinde kaldılar: Görüntüler ortaya çıktı

Edremit’in Altınoluk Mahallesi'nde geçtiğimiz gün plajda bir anda meydana gelen hortum 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Yüzlerce kişinin arasında başlayan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları ve yaşadıkları korku kameralara yansıdı.

Görüntülerde hortumun merkezinden kurtulmak için kaçan vatandaşlar ve uçuşan masa ve şemsiyeler görüntülendi.