Sedat Peker'in oğlu: Pasaportum iptal edildi

Babası Sedat Peker ile yaşayan Celalhan Peker, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya. Yurt dışında babasıyla vakit geçiren bir insanın pasaportu neden silinir. AKP hükümeti? İçişleri bakanlığı kafasına göre pasaport silebiliyormuş. Sağol Soylu. Yazıklar olsun! Bir gün düşünüp duracaksınız . Pasaportum neden silindi diye. Aklınıza geleceğim o zaman bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

İçişleri bakanlığı kafasına göre pasaport silebiliyormuş . Sağol Soylu 👍🏼 — CelalhanPeker (@celalhan_peker) July 24, 2021

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İçişleri bakanı : Cevap istiyorum ! pic.twitter.com/aBLN7jAvUW — CelalhanPeker (@celalhan_peker) July 24, 2021

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