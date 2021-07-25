Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde biraz artacak, İç Ege'de biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
- İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
- İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
- Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
- Erzurum: Parçalı bulutlu 32
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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