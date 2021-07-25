'Aşıdan öldü' iddiasına ilişkin Turgay Yıldız'ın ailesinden açıklama

Geçirdiği kalp spazmının ardından Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının 'aşıdan öldüğü' yönündeki iddialar sonrası kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, 24 Haziran’da İstanbul’da geçirdiği kalp spazmı nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara’ya sevk edildi. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Yıldız, 22 Temmuz sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşındayken hayata veda etti.

'Aşıyla ilgisi yok'

Yıldız’ın ailesi oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda sanatçının vefatına neden olan hastalığın hikayesini anlattı ve bazı iddialara cevap verdi.

Açıklamada, Turgay Yıldız’ın vefatının koronavirüs ve aşı kaynaklı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Sanatçının daha önce de kalp damar rahatsızlığı öyküsü olduğu kaydedildi.