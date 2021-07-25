Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Poşetinden bıçak düştü

Bahçelievler'de iddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu çalmak istedi. Bu sırada durumu fark eden kadın, bağırınca hırsızın peşine düşen mahalleli çok geçmeden hırsızı yakaladı.

Yakalanan hırsıza, mahalleli tarafından meydan dayağı atıldı. Mahalleli önce meydan dayağı attığı hırsızı ardından polise telim ederken, yaşanan meydan dayağı kameralara yansıdı.

Görüntülerde elinde poşetle yürüyen hırsızın arkasından gelen mahallelinin hırsızı yakaladığı ve dövmeye başladığı görülüyor. Darbedilen hırsızın elinde bulunan poşette bulunan büyük bir bıçak da yere düşüyor.