Kapıkule'de yoğunluk: 'Bayrağı gördüğümüz an 3 bin 500 kilometre yorgunluğu yaşamamış gibiyiz'

Sınır kapısında yurtdışında yaşayan Türkler'in araçları yoğunluk oluşturdu. Türkiye'de yaşayanların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirten Ahmet Koyuncu, "Bu duygu başka, değişik bir duygu. O bayrağı görmek dünyaya bedel. Sevin Türkiye'yi sevin. Bizim de kaderimiz gurbetçi olmak. Gönül ister miydi gurbetçi olmayı" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Koyuncu, "Memleket özlenmez mi hiç. Bayrağı gördüğümüz zaman 3 bin 500 kilometre yorgunluğu yaşamamış gibiyiz. Yoluna ölürüz Türkiye'nin. İnşallah bir gün döneceğim" diye konuştu.

Fransa'dan gelen Zeliha Ceylan ise hasretle vatanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yolculuğunun iyi geçtiğini anlatan Ceylan, "Akrabalarımı göreceğim. Sevdiklerimiz, özlediklerimiz var, onları ziyaret edeceğiz" dedi.

Ümit Konuş da her yıl Almanya'dan Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Sınır kapısının girişinde Türk bayrağını görünce gururumuz sevincimiz 10 kat artıyor. Koşarak, uçarak geliyoruz. Ailemiz bizi bekliyor iyi bir tatil yapıp döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Levent Aptikoğlu ise gurbetçilerin vatan sevgisinin yüksek olduğunu anlattı. Gurbetçilerin sınır kapısına geldiğinde yüzlerinin daha fazla güldüğünü dile getiren Aptikoğlu, tatilde ailesini ve yakınlarını ziyaret edeceğini söyledi.