Kayıt
01:44 26 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili video yayınladı: Bu meselenin iki kurbanı var

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 145
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695505_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_12d588527f1d1b48cc382559452bc9e1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107261045052365-kilicdaroglu-siginmacilarla-ilgili-video-yayinladi-bu-meselenin-iki-kurbani-var/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı video ile gündemde olan Türkiye'ye sığınmacı akınını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu meselenin iki kurbanı var biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. O yüzden bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez." dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun "Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa’nın “İkinci Rüşvet Paketi” hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla!" notuyla paylaştığı video şöyle:

    'Bu konuyu kuklacı ve kuklalarıyla çözeceğiz'

    • Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk. Ankara, İstanbul seçimlerinde iki oy için ağzına ülke bekasını sakız edenler gerçek beka sorunu karşısında tek kelime dahi etmiyorlar. Hatta bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 'Türkler Orta Asya'ya dönerse Suriyeliler de gider' deme cesaretini dahi göstermiştir. Öncelikle şunu net olarak ifade edeyim. Bu meselenin iki kurbanı var. Biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. Onun için bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Meselenin diğer kurbanı olan misafirlerimizi kötüleyerek de çözeceğimiz bir konu değildir bu. Bu konuyu, kuklacı ve kuklalarıyla çözeceğiz. Kimdir kuklacı? Ülkemizi parasıyla açık mülteci hapishanesine dönüştürebileceğini görmüş olan Batı'dır. Kuklaları ise bu paralarla sizin mahalleleriniz ve huzurunuzu satmış olan iktidar partisidir. Bunlarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Sizin hesabınızı ben bu iki muhatap ile göreceğim, garibanlarla değil.

    'Bu sefer rakamlar 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor'

    • Peki, neden bugün karşınıza yeni bir video ile çıkma ihtiyacı duydum. Mesele, çok kısa bir zamanda başka bir kırılma noktasına gelecek gibi görünüyor. Bakınız; Merkel, 'Avrupa Birliği'ne giremezsiniz ama AB'ye gelmeye çalışan mültecilerimizi ağırlamaya devam edebilirsiniz' diyor. 'Bu konuda da hayli başarılısınız' demeyi de ihmal etmiyor. Açıkçası Merkel, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden, Avrupa Birliği'nin mülteci bekçiliğine gelme başarımızı kutlamış. Bakın bu mülteciler onlarındır. İktidarı parayla satın almasalardı bu mülteciler bugün Avrupa kentlerindeydi ama maalesef satın aldılar. Ayrıca Merkel, '3 milyar Avro daha fon aktaralım, 5 yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım' diyor. Erdoğan'ın sesi çıktı mı, çıkamaz da. Çünkü tüm bu şaibeli anlaşmaların tüccarı Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Ama asıl ikinci iddia şudur ki, Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır. Bu sefer rakamlar 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor. Yani açıkça söylemek gerekirse tartının bir kefesine yeniden sizin mahallenizi, sizin hayatınızı, sizin huzurunuzu koyacaklar; diğer kefesine de avroları.

    'Karşılarına Kuvayı Milliyecileri Anti emperyalistleri oturtmanız lazım'

    • Sevgili halkım! Bu süreçte Batı'nın karşısına yine bu şaibeli tüccarları oturtursanız, bu problem artık sonsuza kadar çözülmez. Karşılarına Kuvayı Milliyecileri, anti emperyalistleri oturtmanız lazım. Onun için de bu iktidarı göndermemiz lazım. Bu iktidarı hep beraber göndereceğiz, biliyorum. Ama gelin görün ki seçimden köşe bucak kaçan bir Erdoğan var. O zaman Erdoğan'ın seçime kadar böyle bir karar almasını engellememiz lazım. Erdoğan'ı bu kirli pazarlığa seçimlere kadar oturtmamalıyız. Öncelikle her yerde sesiniz gür çıkacak. AK Partili kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Milletvekillerinizden başlayın. Bakın ben, 'Suriyelileri davul zurna ile memleketlerine göndereceğim' dedim diye, AK Parti milletvekilleri Twitter hesaplarından etmedikleri hakaretleri bırakmadılar. İsim isim not edin kendilerini, isterseniz isim isim ben paylaşayım. Bunlar sizin mi yoksa Erdoğan'ın mı milletvekilleri? Bunlardan başlayacaksınız mücadelenize, hepsini net uyaracaksınız. Sonra seçimde de öyle bir tokat atacaksınız ki siyasi hayatlarını bitireceksiniz.
    'Erdoğan sana halkımızın vereceği tek izin sarayının odalarını dolduracak kadar mülteci almandır'
    • Erdoğan, sana da sesleniyorum buradan. Sakın o paraya tenezzül bile etme. Sana halkımızın vereceği tek izin, sarayının 1150 odasını dolduracak kadar Afgan mülteci almandır. Şimdi ben bunları söyledim ya, bakın tüm Batı medyası bir ağızdan göçmen güzellemesine başlayacaklar, bana da hakaretler. Sevgili halkım, bu son şansızındır. Ya bizleri oturtacaksınız o masaya, biz de bu meseleyi en geç iki yıl içinde çözeceğiz ya da çocuklarınız ileride bir gün dahi huzur yüzü görmeyecek bu ülkede."
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avusturya'dan gelen Dilek Gençel, bayram tatili için Türkiye'ye geldiğini ve Salda Gölü'nü görmeden dönmek istemediğini söyledi. Salda Gölü'nü çok beğendiğini, Beyaz Adalar'daki seyir terasında güzel fotoğraflar çektiğini dile getiren Gençel, Gelip görülesi bir yer bence. Çevreyi de temiz ve düzenli buldum. Muhteşem doğaya sahip dedi.
    Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu
    Karikatür
    'Suriye hava savunma sistemleri, Humus semalarında İsrail saldırılarına karşılık verdi'
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet