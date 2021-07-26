Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili video yayınladı: Bu meselenin iki kurbanı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı video ile gündemde olan Türkiye'ye sığınmacı akınını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu meselenin iki kurbanı var biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. O yüzden bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez." dedi.