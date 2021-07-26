Meclis Başkanı Şentop'tan Tunus açıklaması: Anayasal düzene karşı darbe

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta yaşanan siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Şentop, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 26, 2021
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