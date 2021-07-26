CHP'li Gürer, otoyoldan kaçak geçtiği gerekçesiyle icraya verildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e geçiş garantili Ankara-Niğde Otoyolu’ndan kaçak geçtiği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. CHP’li Gürer, “Hayatımda ilk kez böyle bir tebligat aldım” dedi.

CHP'li Gürer, Ankara Niğde Karayolu'nu ‘kaçak' kullandığı gerekçesiyle hakkında haciz işlemi başlatıldığını gönderilen tebligatla öğrendi. Gürer, “En pahalı otoyollardan olan paralı yolda, aracımda HGS olmasına rağmen kaçak geçiş gösterilip yaşamında ilk kez icradan tebligat aldım” dedi. 597.50 TL borçlu görünen Gürer, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ankara-Niğde Çiftlik ilçe çıkışından geçtim. Aracımda HGS olduğu halde okumamış. Tebliği hiç elime ulaşmadı. Telefona bilgi gelmedi. Danışmanlarıma Karayolları'nı arattırıp ödeme kontrolü yaptırdım. ‘Herhangi bir kaçak geçiş görünmüyor' denildi. Borcumu icra tebliği gelince öğrendim. Görünen o ki şirket geçmeyen araç parasını devletten alırken icrada da oldukça hızlı olacak. Yol geçiş ücreti 597 TL 50 kuruşa çıkmış. Ankara- Niğde Otoyolu'ndan tek gidiş uçak bileti parasını geçmiş. Adı akıllı yol. Tahsilatta ve fiyatta da aklını hızlı kullanıyor.”

En düşük geçiş ücreti 78.5 TL

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ankara Niğde Karayolu, araç geçiş garantili yapıldı. Geçiş ücretine ortalama 144 TL iken yüzde 20 ila 40 indirim uygulandı. Otoyolda ücret en düşük 78.5 lira, en yüksek 243 lira olarak belirlendi.

İcra tebligatını gösteren Gürer, “Niğde- Ankara yolu 2 saat oldu yalanı sürekli kullanılıyor. Eski yol ile mesafe aynı, iki saat ulaşım olası değil” dedi.