TÜBİTAK 128 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.

İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi 'https://kariyer.tubitak.gov.tr' üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.