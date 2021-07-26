Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden millet kıraathaneli fosil müzesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 18 Mayıs 2021'de ihaleye çıkarak Paleontoloji ve Fosil Müzesi yaptıracağını duyurdu.

16 Haziran 2021'de de müzenin yapımı için Çakıroğlu İnşaat Firması ile 14 milyon 444 bin 444 TL'lik sözleşme imzalandı. Eski Arkeoloji Müzesi'nin hemen yanına yeni bir binayla kurulacak olan Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin alanı 4 bin 500 metrekare olacak.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre müzenin bahçesine millet kıraathanesi de yapılacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski Arkeoloji Müzesi binasının Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından millet kıraathanesi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirtti.

Büyükkılıç, “Müze fonksiyonunu korumaya karar verdik. Taşhan bölgesinden çıkarılan 7.5 milyon yıllık fosiller burada sergilenecek” dedi.

Büyükkılıç, projeyi şu ifadelerle tanıttı:

“Müzenin bahçesinde de millet kıraathanesi olacak ve iki ayrı fonksiyon üstlenecek. Ayrıca ileride Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi ile bütünlük arz edecek şekilde bir çalışma yapacağız. Kayseri'nin jeolojik tarihinin yeniden ele alınmasını sağlayan 7.5 milyon yıllık fosilleri geçici olarak Bilim Merkezi'mizde koruyoruz; ama daha fazla buluntunun çıkacağını da görüyoruz. Eski Arkeoloji Müzesi'ni Fosil Müzesi yaparak hem Cumhuriyet dönemindeki bu eseri koruyacağız hem de 7.5 milyon yıllık fosilleri sergileyeceğiz.”

Fosil müzesinin 2022'de bitmesi planlanıyor.