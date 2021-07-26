Tokyo’daki Rus sporculardan voleybol ve basketbolda galibiyet

Tokyo Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans gösteren Rus erkek voleybol takımı ABD’li takımı mağlup etti. Rus kadın basketbolcular da 3x3 turnuvasında Romanyalı rakiplerini yenilgiye uğrattı.

Olimpiyatlarda bayrakları ve marşları olmadan boy gösteren Rus ekibin başarıları sürüyor. ABD ile karşı karşıya gelen Rus erkek voleybol takımı maçı 3-1 galibiyetle sonlandırdı.

Setler 25:23, 27:25, 21:25, 25:23 skorla bitti.

Dmitriy Volkov 16, Yegor Klyuka 14 sayı aldı. ABD’lilerden de Taylor Sander 17 sayı elde etti.

Oynadıkları iki maçta da galibiyetin sahibi olan Rus sporcular çarşamba günü Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Olimpiyatlarda bir galibiyet de Rus kadın basketbolculardan geldi. ROC kadın basketbol takımı 3x3 basketbol turnuvası karşılaşmasında Romanyalı rakiplerini 21:12 skorla yenilgiye uğrattı.

Şimdiden turnuvanın çeyrek finaline çıkmayı garantileyen Rus sporcuların bir sonraki maçı da Fransa ile olacak.