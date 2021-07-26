Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

Türk Sanat Müziği'nin ve Türk Sineması'nın "Taş Bebek" lakaplı usta ismi Gönül Yazar, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgaları kırıldı. Yazar'ın sosyal medya hesabından bir yakını tarafından yapılan açıklamada, hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Haber Global'in aktardığına göre Usta sanatçının Instagram hesabından bir yakını tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun' diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

'Tekrar hastaneye gidiyorum, bana dua edin'

Daha sonra Yazar ise talihsiz kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatarak sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Yazar, evinde geçirdiği kaza sonrası şu açıklamayı yaptı;

"Kendi evimin banyosunda düştüm. Elimde tepsi vardı ve banyoya bir şey almak için girdiğimde ayağım kaydı ve çok kötü bir şekilde düştüm. O anda yanımda köpeğim Gizmo'dan başka hiç kimse yoktu. Banyo hemen yatak odamın yanında olduğundan, acılar içinde bağıra bağıra, yerde sürünerek yatak odama gittim. Telefonla yakınlarıma haber verdim ve hastaneye kaldırdılar. Kaburgalarım kırılmış. İç kanama olabilir diye 2 gün hastanede yattım. Kırılan kaburgalarım neredeyse akciğere batmak üzereymiş, çok şükür öyle bir sorun olmadı. Ancak şimdi sırtımda çok ağrı var ve yarın tekrar hastaneye gidiyorum. Bana dua edin."