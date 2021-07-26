Alibeyköy Barajı'na akan derede endişelendiren görüntü: Su içen tavuklar telef oldu

İstanbul Sultangazi'den geçip, son günlerde balık ölümleriyle gündeme gelen Alibeyköy Barajı'na akan dereden su içen tavukların telef olduğu belirtildi.

İstanbul Habipler'de Alibeyköy Barajı'na akan derenin, yıllardır temiz ve berrak olmasına rağmen son 6 aydır tamamen kirlendiği ve kötü kokular yaydığı öne sürüldü.

40 yıldır bölgede yaşayan Gülseher Çelik, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Dereden su içen tavuklar ile 2 yavru köpeğin öldüğünü belirten vatandaşlar önlem alınması için çağrıda bulundu.

Alibeyköy Barajı son günlerde yaşanan balık ölümleriyle gündeme gelmişti.