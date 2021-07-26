İYİ Parti'de 'Ömer Halisdemir' paylaşımına ihraç istemi

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından, "Semih Terzi’nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" diye paylaşım yapılınca disiplin kuruluna sevk edildi.

Sarıtaşlı, tepki üzerine söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesabını kapattı. Yaşanan olayın ardından İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, basın açıklaması yaptı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Sağol, Sarıtaşlı'nın partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabında 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, İl Teşkilatımız ve bütün İYİ Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz, şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kata kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz."

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı, şehit Ömer Halisdemir hakkında yanlış beyanda bulunan il yöneticisini 'kesin ihraç talebi ile' disipline sevk etti. Gereği yapılmış" dedi.