MİT operasyonu: PKK'nın 'Hakurk lojistik alan sorumlusu' etkisiz hale getirildi

PKK'nın 'Hakurk lojistik alan sorumlusu' olduğu belirtilen 'Serdar Pir Avesta' kod adlı Hakan Ateş, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde 2015 Haziran ayından bu yana bulunan PKK’lı Hakan Ateş'i takibe alan MİT, örgüt mensuplarının yerini tespit etti.

Irak'taki Hakurk'a bağlı Birkim köyü yakınlarında 22 Haziran'da düzenlenen operasyonla "Serdar Pir Avesta" kod adlı Ateş, etkisiz hale getirildi.

Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu ifade edildi.