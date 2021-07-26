Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: ‘Erbakan Medya Ödülü’ neden Ruşen Çakır’a verildi?

Yeni Şafak yazarı Orakoğlu, Medyascope'un kurucusu gazeteci Çakır’a ‘Necmettin Erbakan Medya Ödülü’ verildiğini hatırlatarak "Sırf bu ödül bile Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi’nin rahmetli Erbakan’dan sonra Milli Görüş çizgisinden hızla uzaklaşarak Erdoğanfobik Batıcı ve emperyalist bir zemine kaydığı görüşünü desteklemektedir” dedi.

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, ‘Erbakan Medya Ödülü’ neden ABD’nin fonladığı Ruşen Çakır’a verildi?' başlıklı yazısında, son günlerde fon tartışmalarıyla gündemde olan Medyascope'un kurucusu gazeteci Ruşen Çakır’ın söz konusu ödülü neden aldığını sorguladığını yazdı.

"Erbakan Ödülleri Platformu(!) tarafından oluşturulan jürinin belirlediği isimlere ödülleri Beşiktaş MKM’de düzenlenen görkemli törenle verildi. Törene SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül birlikte geldi" diyen Orakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

”Uğur Dündar, ‘Medya Dalı’ndaki ödülü Ruşen Çakır adına İrfan Bozan’a takdim etti. ‘Medyascope haber sitesinin kurucusu CIA ajanı Henri Barker’in youtube yoldaşı Ruşen Çakır ile Erbakan ne alaka’ sorusunu ister istemez sorguladım. Aynı duyguları Ruşen Çakır da yaşamış olacak ki 'Solcu bir gazeteci olarak hayatımda çok az ödül aldım. Erbakan Ödülü’nün bana verilmiş olmasına hem şaşırdım hem de çok sevindim' şeklinde tepki vermişti."

Çakır’ın kurucusu olduğu Medyascope’un 2016 yılından bu yana ABD merkezli Chrest Fundadion‘dan 4 yıl içinde 476 bin dolar hibe aldığını yazan Orakoğlu, "Türkiye açısından bu faaliyetlerin bir ulusal güvenlik sorunu haline geldiğinin en önemli göstergeleridir" diye yazdı.

Gazeteci Çakır’ın CIA uzmanı Henri Barkey ile sürekli Youtube üzerinden röportaj yaptığını yazan Orakoğlu, "Bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CIA uzmanı Henri Barkey firari durumdadır" dedi.

Orakoğlu şöyle devam etti:

"Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi'nin 2018 yılında Erbakan ödülleri kapsamında Türkiye ve iktidar karşıtı faaliyetlerde bulunan Medyascope haber sitesinin kurucusu Ruşen Çakır’a 'Medya dalındaki' ödülü hangi nedenle verilmiştir. Sırf bu ödül bile Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi’nin rahmetli Erbakan’dan sonra Milli Görüş çizgisinden hızla uzaklaşarak Erdoğanfobik Batıcı ve emperyalist bir zemine kaydığı görüşünü desteklemektedir.”