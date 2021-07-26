'Zabıta müdürüyüm' diyerek esnafı dolandırmak istedi

İstanbul Sarıyer'de telefonda kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan kişi, esnafı dolandırmaya çalıştı.

İstanbul Sarıyer'de baharat dükkanı işleten Ali Yavuz'u telefonla arayan bir kişi, kendisini zabıta müdürü Ahmet olarak tanıttı.

Telefondaki kişi Yavuz'a cenazesi olduğunu, yarım saat sonra geri vermek üzere 490 lira para vermesini istedi. Dolandırılmak istendiğini anlayan Ali Yavuz, dolandırıcıları yakalatmak için parayı vereceğini söyleyerek dükkana çağırdı. Ancak daha polise haber vermeye fırsat bulamadan, bir kişi dükkana girdi.

İçeri giren kişi kendisini zabıta müdürü Ahmet'in gönderdiğini söyleyerek para istedi. Ali Yavuz da "İnsanları dolandırmaya utanmıyor musunuz?" diyerek tepki gösterince, bu kişi hemen dükkandan çıkarak kendisini bekleyen taksiye binerek gitti.