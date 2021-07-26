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    Ziya Selçuk

    Bakan Selçuk: Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül'de açılması yönünde

    © İHA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107261045055036-bakan-selcuk-su-andaki-bakis-acimiz-okullarin-6-eylulde-acilmasi-yonunde/

    Bakan Selçuk, okulların açılmasına yönelik her türlü hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Şu anki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Ama toplumumuzun her ferdinin, çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımızın eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok önemli" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

    Vali Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürüm Adem Koca'nın da eşlik ettiği ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, bayram sonrası 'Telafide ben de varım' etkinliklerinin son hızla devam ettiğini, etkinliklerin ağustos ayında da bu şekilde devam edeceğini ve eylül başından itibaren ise okullarda olmak için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

    Hazırlıkların temel noktasını, temizlik ve hijyenin oluşturduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

    "Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber, her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor. Bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının 'okulum temiz' belgesi aldığını paylaşmıştık. Şimdi yeniden bu temiz belgesi gündeme geliyor ve bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Daha önce de paylaşmıştım, 3 bin 300 civarında denetçimiz var Türkiye'de. Şimdi bu arkadaşlarımıza bin 200 yeni denetçi arkadaşımız daha ekleniyor ve onlarla beraber 'okulum temiz' belgesini ağustos ayının sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Böylece okullarımızın ihtiyaçları varsa, bunları okul açılmadan önce halletmiş olacağız."

    'Çocuklarımızın geleceği için aşı olması çok önemli'

    Okulların açılması konusunda öğretmenler, okul müdürleri, il ve ilçe yöneticileri tarafından her türlü hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

    "Ama bu aynı zamanda bir toplumsal ödevdir. Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında bir yol açmak söz konusu. Bütün toplumumuzun desteğini bekliyorum, sağ duyulu davranmalarını bekliyorum bakanlık olarak. Bizler bu çalışmaları, hazırlıkları sürdürürken, 'okulum temiz' belgesiyle ilgili hazırlıkları sürdürürken, okulların temizlik bütçesini de 10 kat arttırdık. Bu artışla beraber okulların çok daha temiz bir şekilde hizmet verebilmesinin de önünü açmış oluyoruz. Ama toplumumuzun her ferdinin, çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımızın eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok önemli."

    Bakan Selçuk, son dönemdeki vaka artışlarının okullarının açılış tarihini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya ise "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmak yönündedir. Odak noktamız okulların açılması" şeklinde yanıt verdi.

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Okul, Eylül, Ziya Selçuk
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