Maltepe Sahili'nde tekneler yandı

Maltepe'de iskelede bağlı bir teknede yangın çıktı. 7 tekneye de sıçrayan yangına ekip müdahale etti. Yangın kontrol altında.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde iskelede bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, iskelede demirli olan 7 tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 8 tekne kullanılamaz hale geldi.

Yangını çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.