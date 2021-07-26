Prof. Dr. Şen'den Doğu Karadeniz uyarısı: Riskli illeri açıkladı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yağışlar Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli, Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor. Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

'Trabzon ve Artvin'de risk var'

Meteoroloji'nin duyurusuna ilişkin uyarılarda bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, riskli illeri sıraladı.

Şen, şu açıklamalarda bulundu:

"Hem Avrupa'da hem Avrupa'nın güneyinde bu tür olayların olacağını bekliyorduk ama bu kadar arka arkaya birer hafta aralıklarla sel, su baskını biraz sürpriz oldu aslında Doğu Karadeniz'de. Bir potansiyel enerji birikmesi var doğu Karadeniz üzerinde. Bu enerjinin sönmesi lazım. Onun için de gök gürültülü sağanak yağışları meydana getiriyor bu enerji. Dolayısıyla Samsun'dan Artvin'e kadar olan bölgede yarın, bu gece yarısından itibaren yani Çarşamba sabahına kadar kuvvetli yağış olasılığı gözüküyor.

Komşumuzda bile var ama Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin bu bölgelerde biraz problem olacak gibi gözüküyor. Dere yataklarından yükseklere doğru çıkmaları lazım.

Trabzon, Artvin'de risk var. Toprak doymuş vaziyette suya. Geçirgenliği azaldı. Bu illerde sadece bir gün tehlike var. Bu enerjinin boşalması için de gök gürültülü sağanak yağışlar olacaktır. Yarın bir tehlike var Doğu Karadeniz bölgemizde."