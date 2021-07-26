Sözcü yazarı Zeyrek: MHP 'dar bölge' planına itiraz etti, yüzde 5 baraj ve 'ittifak içi baraj' formülü gündemde

MHP’nin AK Parti'nin 'dar bölge seçim sistemi' tasarısına itiraz ettiği, Cumhur İttifakı’nda yüzde 5 baraj formülü veya 'ittifak içi baraj' yöntemlerinin gündemde olduğunu iddia edildi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü köşesinde, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin yeni seçim yasası ve baraj üzerine yapacağı düzenlemelere ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Zeyrek, konuştuğu AK Partili bir yetkilinin, yaptıkları seçim yasası değişikliği çalışmasını değerlendiren MHP kurmaylarının itirazlarda bulunduğunu; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise partideki kurmaylarına MHP'nin onaylamayacağı hiçbir düzenlemenin pakette olmaması talimatını verdiğini söylediğini aktardı.

Zeyrek’in aktarımına göre, AK Parti, MHP’nin itirazlarını ilettiği ‘dar bölge’ uygulamasını artık gündeme getirmeyecek. Cumhur İttifakı, seçim barajının ‘yüzde 5’ olması ve ’ittifak içi baraj’ formülü üzerinde duruyor.

Zeyrek devamında şunları kaydetti:

“AK Parti kurmayları da hazırladıkları paketi MHP'nin itirazlarına göre yenilemiş. Bir başka AK Parti yetkilisi, MHP'nin istemediği bir ‘dar bölge’ düzenlemesini artık gündeme getirmeyeceklerini söyledi. Dar bölge olmayınca da yeni bir seçim barajı belirlemek gerekiyor. Aynı yetkili, seçim barajının ‘yüzde 5’ olması üzerinde durduklarını anlattı.

Bir de ’ittifak içi baraj’ formülü var. AK Partililer bu formülün MHP'den geldiğini söylüyor. Formüle göre, bir ittifaka katılmak baraj sorununu aşmaya yetmeyecek. Milletvekili çıkarabilmek için ittifak içindeki partilerin belirlenen barajı aşması gerekecek. Bu barajın da “yüzde 2” ya da “yüzde 3” olabileceği ifade ediliyor.

Eylül ayında AK Parti ve MHP kurmaylarının seçim yasasıyla ilgili çalışmalara yeniden başlaması planlandı. Görüşmelerde bütün formüller masaya yatırılacak ve olası sonuçları gözden geçirilecek. En uygun formül bulunmaya çalışılacak."

Zeyrek son olarak söz konusu kulis bilgilerle ilgili, “Baraj yüzde 5'e düşerse AK Parti'den kopan iki partiye (DEVA ve Gelecek) geçişler artabilir, HDP rahatlayabilir. ‘Dar bölge’ uygulanırsa muhalefet partileri her bölgede en güçlü partinin adayının arkasında toplanabilir, AK Parti Güneydoğu'da sıkıntı yaşayabilir. ‘İttifak içi baraj’, küçük partilerin adaylarının büyük partilerden gösterilmesine neden olabilir. Gördüğünüz gibi, oylar düşünce ‘boşa koydum dolmadı, doluya koydum almadı’ durumu yaşanıyor. Bulunan her formülün muhalefete yaraması riski de var” değerlendirmesinde bulundu.