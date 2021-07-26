Sınıfında dünyanın en büyüğü olan, yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar gemisinin içi ilk kez görüntülendi. Mavi Vatan'ın savunucularından biri olan, 20 tank taşıyabilen, 4 LCVP çıkarma aracına sahip ve helikopter harekatı yapabilen TCG Bayraktar 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi.

Gemi sınıfında dünyanın en büyüğü olurken, gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüşebilen reviri, insani yardım ve afet durumlarında göreve hazır konumda. Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip geminin boyu 139, eni 19,60 metre.

İnsani yardım da ulaştırıyor

TCG Bayraktar, 560 personel ile ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor, 7 bin 500 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor. Geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat, lojistik görev fonksiyonları bulunan gemi ihtiyaç halinde doğal afetlerde insani yardım ulaştırmada da kullanılabiliyor. Gemi ayrıca 2 metreye kadar sığ suya kapak atarak çıkarma yapabiliyor.

Ameliyathaneye dönüşebilen revir

Gemide bulunan revir gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüştürebiliyor. Gemi bu özelliğiyle hem yaralanan Mehmetçiğe hizmet edebiliyor, hem de afet durumda yardım sağlayabiliyor.

Aksiyon filmlerini aratmayan tatbikat

Gemide 21 kişilik astsubay ve erbaşlardan yangın müdahale ekibi de bulunuyor. Sık sık yangın tatbikatı yapan ekibin bu çalışması aksiyon filmlerini aratmıyor.

Ekip dumanlar içinde önce yangına ilk müdahaleyi yapıyor. Ardından gerçek bir olay gibi gemideki elektrik kesiliyor ve müdahale acil durum ışığında dumanlar içinde sürdürülüyor. Yangının söndürülmesi ile de tatbikat tamamlanıyor.