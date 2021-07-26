İBB’den ‘Tuğra nerede’ açıklaması: Tuğra yerinde duruyor, yalan ise dört nala gidiyor

Tuğra yerinde duruyor, yalan ise dört nala gidiyor Abdullah bey.



Bu ikisi aynı çeşme değil. Solda Beşiktaş Eğriçınar sokakta yerli yerinde duran bugün fotoğrafını çektiğimiz, sağda Yıldız’da yıllardır tuğrasız, bakımsız, kırıkken bizim onardığımız. Gidelim mi birlikte? https://t.co/0A9cES56KY pic.twitter.com/MFMMMSzWOo