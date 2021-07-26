Erdoğan açıkladı: Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemeler ertelenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından son dönemde yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz.



Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Ym9J8SXkH3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 26, 2021

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Buna göre, afet bölgesi ilan edilen yerlerde vergi ve SGK prim ile esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek. İşyeri ve araçları zarar görenlere destek sağlanacak.

Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak, acil destek paketi hazırlanacak.