Prof. Ertuğrul aşı karşıtlarınca tehdit edildiğini söyledi: 'Şeytanın uşağı, dilerim asıldığınızı da görürüz' dediler

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Haber Global'de yaptığı açıklamada, aşılamanın hızlanması gerektiğini belirterek, "Bunu yapamazsak, eylüle kadar çok ciddi bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
Ertuğrul, kendisine aşı konusunda gelen tehdit mesajları geldiğini de aktararak, "Aşının pandemiyi durdurabileceği hep dile getiriyoruz. Bana 'Şeytanın uşağı', 'Dilerim yargılanıp asıldığınızı da görürüz' mesajları göndermişler. Böyle salgının seyri devam ederse, siyasi otoritenin bazı kararlar alması gerekecek. Aşı olanlar için bir pozitif ayrımcılık, aşı olmayanlar için belirli kısıtlamalar söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.
Prof. Ertuğrul şöyle devam etti:
- Normalleşmeyle beraber ikinci doz aşıda yeterli orana ulaşamamış olmamız böyle bir sonuçla karşı karşıya bırakıyor bizi. 40 milyon tek doz, 23 milyon çift dozu tamamlamış insan var. Bu 40 milyonu da buraya aktarmamız gerekiyor. Bunu yapamazsak, eylüle kadar çok ciddi bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz. Ağustos ikinci haftası ile yükselecek hasta yoğunluğu ile karşılaşırız. Bunların bir bölümü yoğun bakıma yatacak. Aşı olanlarda hafif geçen hastalık, olmayanlarda ağır geçecektir. İlk doz kişileri de bu dönem içinde günde 1-1.5 milyon doz ile aşılayabilirsek eylüle rahat gireriz. Bu aşılama tamamlanana kadar belirli bir tekrar kısıtlama gündeme gelebilir. Bunun şu anda sosyal ve ekonomik olarak olacağını sanmıyorum ama bilimsel gerçeklik olarak bu böyle.
- Aşının pandemiyi durdurabileceği hep dile getiriyoruz. Bana 'Şeytanın uşağı', 'Dilerim yargılanıp asıldığınızı da görürüz' mesajları göndermişler. Böyle salgının seyri devam ederse, siyasi otoritenin bazı kararlar alması gerekecek. Aşı olanlar için bir pozitif ayrımcılık, aşı olmayanlar için belirli kısıtlamalar söz konusu olabilir. Biz hekimler olarak önümüzde gelen dalgayı fark ediyoruz, o zaman bir önlem almamız gerekiyor.
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