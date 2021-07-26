Prof. Ertuğrul aşı karşıtlarınca tehdit edildiğini söyledi: 'Şeytanın uşağı, dilerim asıldığınızı da görürüz' dediler

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, aşı karşıtları tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Bana 'şeytanın uşağı, dilerim asıldığınızı da görürüz' diyorular" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Haber Global'de yaptığı açıklamada, aşılamanın hızlanması gerektiğini belirterek, "Bunu yapamazsak, eylüle kadar çok ciddi bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Ertuğrul, kendisine aşı konusunda gelen tehdit mesajları geldiğini de aktararak, "Aşının pandemiyi durdurabileceği hep dile getiriyoruz. Bana 'Şeytanın uşağı', 'Dilerim yargılanıp asıldığınızı da görürüz' mesajları göndermişler. Böyle salgının seyri devam ederse, siyasi otoritenin bazı kararlar alması gerekecek. Aşı olanlar için bir pozitif ayrımcılık, aşı olmayanlar için belirli kısıtlamalar söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Ertuğrul şöyle devam etti: