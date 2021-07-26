Adli Tıp, Ayvatoğlu raporunu tamamladı: Uyuşturucu madde kullandığına dair bulgular elde edildi

Araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'ndan alınan kan, kıl ve idrar örnekleriyle ilgili inceleme raporu soruşturma dosyasına ulaştı. Adli Tıp'ın gönderdiği rapora göre, Ayvatoğlu'ndan alınan numunelerden 'uyuşturucu maddesi' çıktı.

Adli Tıp, geçen mart ayında lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri basına sızan ve ev hapsi cezası alan AK Parti Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'ndan alınan kan, kıl ve idrar örnekleriyle ilgili inceleme raporunu tamamladı.

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre, yapılan incelemede Ayvatoğlu'ndan alınan örneklerde son 6 ay içinde uyuşturucu madde kullandığına dair bulgular elde edildi. Rapor, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi.

Raporu dosyaya delil olarak koyan savcılık, Ayvatoğlu hakkında dava açmaya hazırlanıyor. İddianamenin yazımına başlayan savcılığın Ayvatoğlu hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek suçlarından 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteyeceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Ayvatoğlu'nun lüks bir araç içerisinde arkadaşlarıyla birlikte kokain çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması gündem yaratmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Ayvatoğlu'nun alınan ilk ifadesinde "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" demişti.

Şüpheli Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ancak kamuoyunun tepkisi üzerine Ayvatoğlu yeniden gözaltına alınmış ve bu kez ifadesinde kokain kullandığını kabul eden Ayvatoğlu, yakın dönemde uyuşturucu kullanmadığını öne sürmüş, görüntülerin 2 yıl öncesine ait olduğunu savunmuştu. Savcılık ise ev hapsi kararı verilen Ayvatoğlu'nun doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için kan, kıl ve idrar örnekleri aldırmıştı.