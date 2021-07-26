Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak için gittikleri Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği, devlet başkanları arasındaki düzenli temasların ilişkilerin genişletilmesinde özel rol oynadığı vurgulandı.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) arasındaki işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, partiler arasındaki ilişkilerin ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi, iki ülkenin çeşitli kurum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin önemine değinildi.

© AA AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için gittikleri Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

YAP ile AK Parti arasındaki ilişkilerin iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekilmesinin yanısıra Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bunların ışığında taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemeye devam edeceğine olan güvenlerini dile getirdi.

Kabulde, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.