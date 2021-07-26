BioNTech ile Astrazeneca'nın birleşimi antikoru 6 kat artırıyor

Tüm dünyada aşıların antikor seviyeleri, 3. doz ve diğer aşılarla kombinasyonlar üzerine tartışmalar yapılırken 499 sağlık çalışanının katıldığı Güney Kore'de yapılan bir çalışmada Astrazeneca-Oxford aşısı ile Pfizer-BioNTech aşısının karışımının 2 doz AstraZeneca'ya göre 6 kat fazla antikor sağladığı görüldü.