Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya Başbakanı Kurz'a yanıt: Türkiye Afganistan'a komşu bir ülke değildir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Avusturya Başbakanı Kurz’un Afgan mülteciler için Türkiye'yi daha doğru yer olarak işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Her şeyden önce Türkiye, Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değildir" açıklamasında bulundu.