Prof. Dr. Uğur Bilge: Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilir

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, aşı olmamış kişilerin hem hastalığa açık hale getirdiğini hem de hastalığın yayılımına neden olabileceğini ifade ederek, “Çoğalan mutasyonlar, varyantlar haline gelebilir. Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler ve virüsün daha ciddi türlerine ev sahipliği yaparlar” dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, koronavirüse karşı yapılan aşıların güvenilir olduğunu ve hiç aşı olmayanlarla, ikinci doz aşısını yaptırmayanların vaka artışına neden olduğunu söyledi.

Aşıların, bağışıklık sistemini aktive ederek vücuda savunmayı nasıl yapacaklarını öğrettiğini ifade eden Prof. Dr. Bilge, “Aşıların içindeki tüm maddeler güvenlidir. Aşının içindeki maddeler aşının güvende olmasını ve vücutta yeteri kadar kalmasını sağlar. Hiç aşı olmayanlar ve ikinci doz aşısını yaptırmayanların vaka artışının temel nedenidir. Aşı yaptırmayanlar bir an önce aşılarını olmalı ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyarak maske-mesafe-hijyen kurallarına daha sıkı uymalıdırlar” dedi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Prof. Dr. Uğur Bilge, tam aşılı kişilerin, delta varyantı ile karşılaşsalar bile ciddi hastalık ve ölüme karşı korunmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Dünyadaki hastanelerde yatan hastaların ve ölümlerin tamamına yakını aşısız kişilerdir. Aşılanmamış insanlar sadece kendi sağlıklarını riske atmazlar, aşılanmayarak hem hastalığa açık hale gelirler hem de hastalığın yayılımına neden olabilirler. Çoğalan mutasyonlar, varyantlar haline gelebilir. Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler ve virüsün daha ciddi türlerine ev sahipliği yaparlar. Kovid-19’la mücadelenin kurallarına uyulmazsa ve aşı yaptırılmazsa salgın düşündüğümüzden daha uzun ve daha ciddi devam edebilir.”

Sağlık Bakanlığı’nın verilerini hatırlatarak yaklaşık 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığını kaydeden Prof. Dr. Bilge, “İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, üçüncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakındır. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Kendiniz ve toplum için aşınızı yaptırın. Aşı olmayanları da aşı yaptırmaya ikna edin. Pandemiyi aşıyla yeneceğiz” ifadelerini kullandı.