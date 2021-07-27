İlahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz: Dini işleri kolaylaştırmak için Diyanet var, derneklere ihtiyaç yoktur

Felsefeci ve ilahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz, “dini hizmet” amacıyla faaliyet gösteren derneklere işaret ederek derneklerin sivil toplum kuruluşları olmasına karşın dini tandanslı olmalarının sivilliklerini ortadan kaldırdığını vurguladı, bu gibi dernekler nedeniyle “korsan bir dini gruplaşma” oluşacağı uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren derneklerin yüzde 15’inin “dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren” derneklerden oluştuğu; bunların toplam 14 farklı ilde ilk sırada yer aldığı verisini değerlendiren Prof. Dr. Filiz, şunları kaydetti:

© AA Diyanet, 'dini istismar edenlerin karakteristik özelliklerini' sıraladı

'Dini amaçlı dernekler, paralel dini grupların oluşmasına ve kemikleşmesine yol açar'

“Türk halkı din hizmetini devletin dini kurumlarından yeterince alamıyor mu? Diyanet İşleri Başkanlığı devasa bütçesine rağmen anayasa ile yükümlendiği din hizmetini veremiyor mu? Onlarca ilahiyat fakültesi, İslami ilimler fakülteleri, imam hatip liseleri bu hizmeti veremiyor mu?” sorularını gündeme getiren Prof. Filiz, “En büyük bütçelerden birine sahip Diyanet İşleri Başkanlığı, sorumluluk dairesi içindeki camileri kolayca korur ve yaşatır. Bu görevini yapmak zorundadır. Derneklere ihtiyaç yoktur. Öyleyse dini amaçlı dernekler, paralel dini grupların oluşmasına ve kemikleşmesine yol açar” ifadelerini kullandı.