Deniz Baykal: Zülfü'nün lafları beni çok üzdü, geriye bakınca kendime 'İyi ki cevap vermeye kalkmadın' diyorum

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, eski CHP milletvekili, sanatçı Zülfü Livaneli'nin kendisine yönelik ortaya attığı iddialara ilişkin olarak çok üzüldüğünü belirterek, "Geriye bakınca kendime ‘İyi ki bir cevap vermeye kalkmadın’ diyorum" ifadeleri kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulakdir Selvi, bugünkü yazısında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

Baykal, "Livaneli sizi aradı mı?" sorusuna, "Hayır hiçbir temas olmadı. Geriye bakınca kendime ‘İyi ki bir cevap vermeye kalkmadın’ diyorum. Çünkü çok kolayca duygusallaşarak insanın içini rahatlatacak laflar da söylenebilir ama şimdi yaşanmışlıkları görünce ‘İyi ki Deniz, hiç konuşmaya girmedin, açmadın’ diyorum" yanıtını verdi.

Eski CHP milletvekili, sanatçı Zülfü Livaneli, Baykal’ın 3 Kasım 2002 seçimlerine sokulmayan Erdoğan’ın siyasi yasağının kaldırılmasına verdiği desteğin, bir siyasi pazarlık sonucu olduğunu iddia etmişti

Baykal, "Zülfü Bey adına şaşırdım. Onun bu lafları söylemesi tabii ki beni çok üzdü. Ama inanıyorum onu da çok üzmüştür, üzmüş olmalıdır. Ben onun adına da üzüldüm" ifadelerini kullandı.

'Neyin pazarlığını yapacaksın?'

"Siyasi yasağının kaldırılması karşılığında Erdoğan’la bir pazarlığınız oldu mu?" sorusu üzerine, Baykal, "Tayyip Bey’le onun talebi üzerine 22 Şubat 2003 tarihinde buluşmuşuz. Zaten aralık ayının içinde (22 Aralık) anayasa değişikliği yapılmış, siyasi yasağı kalkmış. Her şey çok açık. Neyin pazarlığını yapacaksın? İnsanların şunu anlaması lazım; kardeşim herkes bir pazarlıkla bir şey yapmaz, bazen de buna inanıyordur. Biz demokrasi diye, hukukun üstünlüğü diye, insan hakları diye yola çıkmışız ve benim bilinçli siyaset çizgimde bu ilkeler hep belirleyici olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Kürt ve Alevi düşmanı mısınız?" sorusuna ise Baykal şu yanıtı verdi:

"Siyasi hayatımın çeşitli dönemlerinde ben o kesimlere yapılan haksızlıklar karşısında tavır takındığım için tam tersi suçlamaların hedefi olduğumu hatırlıyorum ve o doğrultuda yaptığım konuşmalar Meclis zabıtlarındadır. Bu konularda kendimi savunma durumuna düşmeyi yakıştıramıyorum kendime ve reddediyorum."