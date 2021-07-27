Ahmet Hakan: Taliban’ın İslam’dan anladığı ile benim İslam’dan anladığım arasında uçsuz bucaksız gökyüzü kadar fark var

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Taliban'ın İslamdan anladığı ile benim İslam'dan anladığım arasında yüce dağlar, engin denizler kadar fark var" dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısının "Taliban" başlıklı bölümünde, "Katılara geçsin diye yazıyorum: Taliban’ın İslam’dan anladığı ile benim İslam’dan anladığım arasında... Yüce dağlar, engin denizler, derin uçurumlar, aşılmaz doruklar, uçsuz bucaksız gökyüzü kadar fark var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban'la ilgili olarak, "Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu .Taliban'la bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize ihtimal veriyorum. Doha'dan oraya akan bir süreç var. Bu süreci de iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum" diye konuşmuştu.