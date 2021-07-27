Trafik borcunu ödemek isterken tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı

Ordu’nun Ünye ilçesinde aracının trafik borcu ve motorlu taşıtlar vergisini (MTV) mobil olarak ödemek isteyen bir kişi, iddiaya göre hesabındaki tüm parayı dolandırıcılara kaptırdı. Kendilerini banka görevlileri gibi tanıtan şahıslara kartının tüm bilgilerini veren şahıs, gerçeği ise ATM’ye gidince öğrendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan İsa Kuşcu, otomobilinin 2021 yılı Temmuz ayı motorlu taşıtlar vergisi ile plakasına yazılan trafik cezasını e-Devlet uygulaması üzerinden ödemek istedi. Siteme giriş yapan Kuşcu, sonrasında telefonunun tarayıcısından bu borçları ödemeye çalıştı. İşlem esnasında telefon numarasını giren Kuşcu’yu arayan kişiler, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak, bazı sorular yöneltti ve işlemi onaylaması gerektiğini söyledi. Tüm kart bilgilerini karşı taraf ile paylaşan Kuşcu, bandrol ve trafik cezası borcunu ödemeye çalışırken, hesabındaki yaklaşık 3 bin liradan oldu, gerçeği ise kartını ATM’ye takınca fark etti.

'Hesabımda para kalmamış'

Vergi ve ceza borcunu ödemeye çalışırken hesabındaki paradan olduğunu belirten Kuşcu, "14 Temmuz tarihinde aracımın vergisini ve trafik cezası e-devlet uygulaması üzerinden maaş kartımdan ödemeye çalıştım. Bu sırada benim anlamadığım farklı sayfalar açılmış. Kart bilgilerimi oradan paylaşmışım. Maaş kartımdan 2 bin 950 TL’yi gasp etmişler, hesabımda para kalmamış” dedi.

'Kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıttılar'

“Bana kendisini müşteri temsilcisi gibi tanıttı ve kart bilgilerimi aldı” diyen Kuşcu, “Ben gerçek bandrolümü ödüyorum zannettim ve onaylıyorum dedim. Çünkü bana kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıttılar. Onay verince de tüm parayı çekmişler. Toplam tutar 3 bin TL’ye yakındı” diye konuştu.

'Kartı ATM'ye takında anladım'

Hesabındaki tüm paranın çekildiğini, banka kartını ATM’ye taktığında anladığını aktaran İsa Kuşcu, "Bu işlerden anlamayanlar bu tür bilgileri paylaşmasın. Sonrasında hesabında ne kadar para varsa gidiyor. Bir de bayram üstüydü, kartı ATM’ye takınca hesapta para olmadığını gördüm” dedi.