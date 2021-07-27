Arkadaşlık teklifini kabul etmediği için Arife öğretmeni öldüren kişiye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Kayseri'de, 2 ay önce arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nu tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Tolga Temur hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Temur hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Tolga Temur'un, ifadesinde pişman olduğunu belirterek, "Arife’yi 7-8 yıldır tanırdım. Uzun süreden beri Arife ile birliktelik kurmak istiyordum. Olay günü yanına konuşmak için gittim. Hayatında başka biri olduğunu söyleyince bir anlık gaflet ile ateş ettim. Öldürmek için gitmedim. Pişmanım" dediği ortaya çıktı.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından Tolga Temur, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

20 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında Talas ilçesinde meydana gelen olayda, rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, evden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga Temur ile karşılaşmıştı. Tolga Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu'na teklifini yinelemişti.

Sarıoğlu olumsuz yanıt verince Tolga Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etmişti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Arife Nur Sarıoğlu, yere yığılmıştı. Tolga Temur bu kez de tabancayı kendi başına dayayıp, tetiği çekmişti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıoğlu’nun yaşamını yitirdiği saptanmıştı.

Tolga Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Temur, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Arife Nur Sağıroğlu, Yahyalı ilçesinde toprağa verilmişti.