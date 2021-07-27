Sabah yazarı Müderrisoğlu: AK Parti, ustalık dönemini de aşmalıdır

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "AK Parti, ustalık dönemini de aşmalıdır. Kendisini var eden değerler sistemini gözeterek, 20 yılda şekillenen yeni sosyolojiyi de yönetebilecek güce ve birikime de sahiptir " ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısının "AK Parti... ikinci 20 yıla dair" başlıklı bölümünde, "AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anlatımında ete kemiğe bürünen, "Çıraklık, Kalfalık, Ustalık" süreci, yeni bir dönemin kavşağına girmiş bulunuyor" diye yazdı.

"Önceki gün NTV'de, ünlü ressam Mehmet Güleryüz'le yapılan röportajı izlerken bir cümlesini özellikle not ettim. Dedi ki... 'Ben, ustalığımın düşmanıyımdır. Mesele, sizin için yeni olmalı" diye devam eden Müderrisoğlu, yazının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sizi yaşatabilmesi için yenilenmesi lazım. Birçok sanatçı tekrar etme mahkûmudur. Bundan daha acıklı bir şey olamaz!' 18 gün sonra 20 yaşını dolduracak olan AK Parti için ilk etapta ikinci 20 yılın seçici başlıkları öncelik kazanacaktır. Bu, ikinci 20 yıl konusuna yakın zamanda GENAR Araştırma Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş değindi. Hatta samimi ve mütevazı bir çabayla tespit ve önerilerini de sıraladı."

Müderrisoğlu şunları kaydetti:

"Evet...AK Parti, ustalık dönemini de aşmalıdır. Kendisini var eden değerler sistemini gözeterek, 20 yılda şekillenen yeni sosyolojiyi de yönetebilecek güce ve birikime de sahiptir. İletişim dilini güncelleyerek ekonomiden diplomasiye, adaletten insan haklarına, çevreden teknolojiye kadar en geniş yelpazede çizdiği çerçeveyi sadeleştirerek, geniş kitlelerle günün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bağlarını kuvvetlendirebilecek kabiliyettedir de."