Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Parti yöneticisine soruşturma

Twitterde 'Aslanamca' rumuzlu bir hesabın 15 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu da biliyorsunuz değil mi" yorumunu yapan İYİ Parti Tokat İl yöneticilerinden Uğur Songül Sarıtaşlı'ya Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylara ilişkin bazı yorum ve paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca suçu ve suçluyu övme suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda şüphelinin ifadesi alınmış olup soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halisdemir'in aleyhine paylaşım yapan Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.