Kütahya'da Kurban kelleleri baraja atıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların kelleleri Kayaboğazı Baraj gölüne atıldı.

Baraj içerisine atılan kelleler ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Öztürk, "Kurban atıklarını Kayaboğazı barajına atmışlar. İslamiyet’te temizliğin imandan geldiğini çoktan unutmuşlar. Yaptıkları kurban ibadeti olsa da, bir ibadet yerine getirirken 50 tane İslam’a uymayan iş yapan kişiler bunlar" ifadelerine yer verdi.

Kurbandan kalan kelleleri, daha sonra duyarlı vatandaşların buradan alarak imha ettikleri öğrenildi.