İzmir'in Karaburun açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 13.02'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 13.02'de Karaburun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.