Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göçmenlerle ilgili açıklamalarına karşı eleştirilere canlı yayında yanıt verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün belediye binasındaki basın toplantısında, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız” demişti.

Özcan'ın bu sözleri karşısında kamuoyu ikiye bölünürken kimi Özcan'a destek oldu kimisi ise karşısında durdu. Özcan ise "Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım" diyerek sözlerinin arkasında durdu.

Göçmenlerden toplumun rahatsız olduğunu ve göçmenlerin Türkiye'ye entegre olamadıklarını belirten Özcan, "Benim askerim orada şehit olacak, sokaktaki Suriyeli de akşama kadar gelene geçene bakacak" diye konuştu.

Tanju Özcan, hukuka aykırı bir işlem yapmayı planlamadığını, yapacaklarının hukuka uygun olacağını söyledi.

Kendi yaptırdığı anketlerde bu konuda halkın yüzde 85 desteğini aldığını belirten Özcan, evinde Afgan işçi çalıştırdığı yönündeki iddialara ise "Doğru değil, çalışanım Faslı bir Türkiye vatandaşıydı, 6 ay kadar sigortalı olarak çalıştı, hatta bununla ilgili müfettiş incelemesi de geçirdim" cevabını verdi.