AK Partili Yavuz'dan aşı çağrısı: Cumhurbaşkanı'mız üç doz aşı oldu, bir problem görseydi olur muydu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, koronavirüs salgınında almaları gereken mesafe olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısında bulundu. Yavuz, "Cumhurbaşkanı'mız üç doz aşı oldu. Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı'mız olur muydu?" dedi.