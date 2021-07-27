AK Partili Yavuz'dan aşı çağrısı: Cumhurbaşkanı'mız üç doz aşı oldu, bir problem görseydi olur muydu?

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu'na katılan AK Partili Yavuz, salgın sürecine dikkat ederek saha ziyaretlerine devam ettiklerini söyledi.
Sakarya'nın aşılanma oranında daha yukarılara çıkması gerektiğini vurgulayan Yavuz, bazı vatandaşların aşı konusunda çekincelerinin olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Bilim adamları, bütün hekimler bunu oluyor. Cumhurbaşkanı'mız üç doz aşı oldu. Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı'mız olur muydu? Bütün hekimler aşısını yaptırıyor, onlar işin ehli olan insanlar. Dolayısıyla bizim aşılarımızı olmamızda fayda var. Almamız gereken mesafe var, bunun için de aşı, maske, mesafe ve hijyen kuralına uymamız gerekiyor."
Kentte inşa edilecek Acil Durum Hastanesi'nin 3 ay içerisinde tamamlanacağını söyleyen Yavuz, hastanenin yoğun bakım yatak ihtiyacını önemli oranda karşılayacağını bildirdi.
Yavuz, 1000 yataklı şehir hastanesinin de Alandüzü mahallesinde 2023 yılı geçmeden tamamlanacağını sözlerine ekledi.
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