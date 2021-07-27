Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama: Köpeğe tecavüz eden 66 yaşındaki adam cezaevine gönderildi

Bartın’da bir köyde tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğu sırada vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen M.D. hakkında şikayette bulunuldu.

M.D. ihbar üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D., ifadesinde birkaç yıldır iktidarsız olduğunu, sadece köpeğin üzerine yattığını söyledi.

Dün adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece 'hayvanlara cinsel saldırıda bulunma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.