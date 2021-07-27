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    CHP'den aşı için tüm liderler ve kanaat önderleriyle kamu spotu önerisi

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Aşılanma oranını yükseltmek için tüm parti liderlerinin ve kamuoyu nezdinde güvenilir kanaat önderlerinin katılacağı bir kamu spotu hazırlanmasını öneriyoruz” dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kovid-19 vakalarının artışına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, normalleşme kararının ardından artan vaka sayısına dikkat çekti ve aşıya ilginin artması için ortak kampanya önerisinde bulundu.

    Özel, “Bu veriler Kovid-19 ile mücadelede 2.5 ay geriye dönüldüğünü göstermektedir. Maalesef bilim insanları 4’üncü bir pikin kapıda olduğu uyarısını bir süredir yapmaktadır. Bu konuda atılması gereken adımlar vardır. Türkiye’de ilk pozitif Kovid-19 vakasının ilan edildiği 11 Mart 2020’den bugüne kadar olduğu gibi CHP olarak yapıcı önerilerimizi kamuoyuna açıklamayı sürdüreceğiz” dedi.

    'Veriler şeffaf açıklanmalı'

    Salgını atlatmanın tek yolunun aşı olduğunu kaydeden Özel, “Kovid-19 aşısı Türkiye’de 18 yaş üstündeki herkese açılmış olmasına karşın, 22 milyonu aşkın kişinin aşı olmadığı rakamlara yansımaktadır. Bu sayının hızlıca azaltılması ve aşılanma oranının yukarıya çekilebilmesi için yarından tezi yok, aşı karşıtlığına yönelik harekete geçmek ve ortak bir söylem geliştirmek gerektiği açıktır. Bunun için ilk iş olarak, her akşam ilan edilen turkuaz tablodaki günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları, aşı olanlar ve aşı olmayanlar ayrımı yapılarak yayınlanmalıdır. İlan edilecek bu verinin, olası kararlara toplumsal destek sağlanması ve aşı karşıtlarını ikna etmek noktasında büyük fayda sağlayacağı açıktır. Gün geçtikçe tüm dünya Kovid-19 verilerine ilişkin şeffaflığı artırmaktayken, Sağlık Bakanlığı ne yazık ki kısıtlı şeffaflıktan da geri adım atmaktadır. 4 Temmuz itibariyle tablodaki bazı verilerin ilan edilmesi kesintiye uğramıştır. Sağlık Bakanlığı’nın derhal tüm verileri büyük bir şeffaflıkla kamuoyuna ilan etmesi gerekir. Türkiye’nin Kovid-19 salgınını işletmeleri kapatmadan, esnafı sınırlamadan, sokağa çıkma yasağı ilan etmeden atlatabilmesinin tek olanaklı yolu aşıdır” değerlendirmesi yaptı.

    'Partimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız'

    Aşılanma oranının hızlıca yükseltilmesi ve aşı karşıtlarının ikna edilebilmesi gibi ülkenin geleceği açısından çok önemli bir konuda tüm siyasi partilerin içinden geçilen aşırı kutuplaşma ikliminden etkilenmeden ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Özel, “Bu konuda daha önce Sağlık Bakanlığı yetkililerine ilettiğimiz, Kovid-19 pandemisinin ilk günlerinde pandemiyle mücadeleye yönelik siyasi parti liderlerinin katılacağı ortak bir kamu spotu hazırlanması önerimizi aşılanmayı teşvik edecek yeni bir kamu spotu yapılması için yineliyoruz. Her siyasi görüşten yurttaşımızda benzer oranlarda olduğu anlaşılan aşı karşıtlığıyla mücadele edebilmek ve aşılanma oranını yükseltmek için tüm siyasi parti liderlerinin ve kamuoyu nezdinde güvenilir kanaat önderlerinin katılacağı bir kamu spotu hazırlanmasını öneriyoruz. Kovid-19 ile mücadelede aşıya erişim sorununun sona ermiş olmasına karşın, artarak devam eden kayıpların en aza indirebilmesi için partimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu hatırlatıyoruz” dedi.

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    Etiketler:
    öneri, Kamu spotu, Kovid-19, CHP, Özgür Özel
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