CHP yönetimi: Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır

CHP yöneticisi Seyit Torun, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır" dedi. Özcan'la ilgili bir disiplin süreci işletilmeyecek.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yabancı uyruklulara yönelik açıklamalarıyla tepki toplayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştiren bir yazılı açıklama yaptı. Ancak edinilen bilgiye göre Tanju Özcan ile ilgili bir disiplin süreci işletilmeyecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır" denilen Yazılı açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek; Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız.

© İHA / FARUK ÇİDEM Bolu Belediye Başkanı Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak

Cumhuriyet Halk Partisi, tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmez. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün belediyedeki toplantıda, "Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Gitsinler istiyoruz" demişti. Özcan tepkiler üzerine de bugün "Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" dedi.